Завершилась рекультивация Нижневоргольской свалки в Елецком районе Липецкой области. Как сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов, весной на бывшем полигоне зацветут душистый клевер и многолетние травы.

В Липецкой области это уже пятый объект, который рекультивировали в рамках федерального проекта «Чистая страна». До этого мусор убрали на полигонах «Венера» и «Орлиный Лог», также рекультировали две свалки в Данкове и поселке Северный Рудник. Проект «Чистая страна» в Липецкой области реализовали досрочно. Всего рекультивировано более 60 гектаров земли. За последние два года ликвидировано более 200 несанкционированных свалок, в том числе две за счет областных и муниципальных средств в размере 23,1 млн рублей.

«В регионе совершенствуется система обращения с отходами. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения области», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.