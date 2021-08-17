Президент РФ Владимир Путин дал поручение региональным властям до конца 2023 года ликвидировать максимальное количество несанкционированных свалок. На территории Липецкой области работа по ликвидации свалок на протяжении последних лет является одним из ключевых направлений работы в сфере экологического благополучия региона, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

Одни свалки – масштабные объекты накопленного экологического вреда- ликвидируются в рамках федеральных программ. Сейчас продолжается рекультивация свалок общей площадью 25 га в Липецке и Данкове. Другие свалки – несанкционированные места размещения отходов меньшей площади – удается ликвидировать силами органов местного самоуправления, третьи – за счет областных средств.

Теперь и жители села Фащевка Грязинского района смогут избавиться от свалки. Субсидия в размере 14 млн рублей, выделенная по распоряжению администрации региона, позволила начать ее рекультивацию. В настоящее время проводится технический этап рекультивации: формируется свалочное тело, выравнивается участок. Затем будет формироваться верхний изолирующий экран из плотного суглинистого грунта с последующим формированием верхнего плодородного слоя. Завершающим этапом станет биологический процесс, предполагающий посадку многолетних трав и возврат участка в его целевое использование через четыре года.

«Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. Областная власть ведёт комплексную работу в этом направлении», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в рамках реализации государственной программы Липецкой области по охране окружающей среды разработаны пять проектов по рекультивации несанкционированных свалок, что позволит вернуть в целевой оборот более 11 га земель в Тербунском, Грязинском, и Елецком районах. На постоянной основе проводится работа по ликвидации несанкционированных навалов отходов – только за период 2020 года в рамках контрольно-надзорной деятельности выявлено и ликвидировано более 70 подобных объектов.