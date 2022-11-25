Ближайший к Липецку поселок Северный Рудник на границе окружной дороги избавится от свалки площадью 2,2 гектара. Ее рекультивация включена в федеральную программу «Чистая страна» национального проекта «Экология». Для этого разработана проектно-сметная документация, свалка включена в ГРОНВОС – государственный реестр объектов накопленного вреда, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы от управления Федеральной службы Росприроднадзора.

Проектом предусмотрено два этапа: технический – вывоз загрязнённого грунта на специализированный полигон и биологический – посев многолетних трав, таких как овсяница, мятлик, кострец, клевер. Стоимость работ составит 2,7 млн рублей. Рекультивация свалки полностью завершится в текущем году.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2020-2022 годах рекультивированы свалки в Данкове и «Орлиный Лог» в Липецке общей площадью более 25 гектаров. В текущем году за счет областных средств проводится рекультивация свалки площадью 3,5 гектара в селе Тербуны стоимостью 3,6 млн рублей. В 2022-2023 годах федеральные средства позволят рекультивировать свалку «Венера» в Липецке и «Нижневоргольскую» – в Ельце.

«Накопление мусора является одной из глобальных проблем. В регионе вопросу организации полигонов и их последующей рекультивации уделяется огромное внимание. Также большая работа проводится по пресечению несанкционированных свалок», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.