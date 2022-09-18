В селе Ярлуково Грязинского района проводится биологический этап рекультивации свалки площадью 4,4 га. На территории высажены многолетние растения — мятлик луговой и овсяница луговая, что позволит образовать хорошо задернованный участок земли. Возврат участка в целевое использование будет возможен через четыре года.

«В Липецкой области ведётся комплексная работа по усовершенствованию системы обращения с отходами. В зоне внимания как крупные города, так и сельская местность. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основной, технический, этап рекультивации свалки включил мероприятия по выравниванию и планировке участка свалочного тела, формированию изолирующего экрана из суглинка, который предотвратит попадание атмосферных осадков вниз по горизонту, укладке плодородного слоя грунта для посадки трав. Общая стоимость работ составляет 19,6 млн рублей. Мероприятия по рекультивации завершаются в текущем году и позволят улучшить качество жизни более 2000 жителей населенного пункта. Работа по ликвидации свалок продолжается. В рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивированы свалки в Данкове и «Орлиный Лог» в Липецке общей площадью более 25 га.

Решением комиссии Минприроды России по рассмотрению заявок в рамках национального проекта «Экология» утвержден отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области в 2022 году по трем объектам (полигон «Венера», свалка в п. Северный Рудник, свалка в Ельце). В 2022 году за счет областных средств проводится рекультивация свалки площадью 3,5 га в селе Тербуны стоимостью 3,6 млн рублей