Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Липецкие ремёсла» собрала на одной площадке 80 мастеров из Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Московской областей. Она работала в торгово-развлекательном центре «Европа» в Липецке 2 и 3 ноября и была приурочена ко Дню народного единства. Организовали территорию творчества Липецкая торгово-промышленная палата, центр «Мой бизнес» совместно с администрацией Липецка при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Ассортимент представленных изделий – от брошек из эпоксидной смолы, мыла ручной работы, вязанных и кружевных изделий до расписных матрёшек, посуды из дерева, авторских кукол. Предлагали сладости и мёд. Также гости праздника участвовали в мастер-классах: учились плести декоративные изделия из лозы, расписывали гипсовые фигурки, осваивали акварельную роспись открыток.

«В регионе многое делается для создания комфортных условий, позволяющих мастерам, ремесленникам и прочим представителям креативных индустрий заниматься любимым делом на выгодных условиях, реализовывать свои проекты и зарабатывать. В перспективе – появление местных законов, регулирующих их деятельность», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.