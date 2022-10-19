В 14 детских садах Липецкой области завершилось обновление. Ремонтные работы проведены за счет средств областного бюджета. В детских садах №135 в Липецке, «Родничок» и «Сказка» в Усманском районе выполнили капитальный ремонт фасадов зданий, в дошкольных учреждениях №36 и №17 в Липецке отремонтировали кровли.

Работы ведутся еще на двух объектах. До конца года специалисты должны завершить капремонт детского сада в поселке Плавица Добринского района. В 2003 году здесь поменяли системы отопления, в этом приступили к обновлению внешнего облика здания. Работы выполнены на 91%. Подрядчик уже заменил кровлю и смонтировал вентилируемый фасад с утеплением. Сейчас завершает работы по монтажу откосов оконных и дверных проемов.

Второй объект – детский сад «Солнышко» в Данковском районе – сдадут в 2023 году. Однако работы уже сейчас идут с опережением графика – специалисты обновили фасад, крышу и полы. Зданию больше полувека и капитальный ремонт в нём проводится впервые

«Мы обновляем школы, будем постепенно ремонтировать и детские сады. Дошкольные учреждения в селах не должны уступать новым детсадам, которые мы открываем в Липецке», — подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.