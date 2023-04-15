Благоустройство Базарной площади стартовало в Лебедяни в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России. На площади более 3000 квадратных метров специалисты выложат плитку и установят новые парковые фонари, сообщает управление ЖКХ Липецкой области.

Пока на общественном пространстве работают археологи. Их задача – удостовериться, что на территории нет предметов быта прошлых столетий. Если они что-то обнаружат, то передадут находки в музей. Только после завершения их работы на площадку зайдет техника.

Базарная площадь – одна из главных достопримечательностей Лебедяни. В ее центре расположен Ново-Казанский собор, построенный в 1835 году в стиле греческой классики. В шаговой доступности находятся другие знаковые места города – дома купцов Фудельмана и Чурилина, культурный центр «Дом Игумновых» и Краеведческий музей.

Проект преображения Базарной площади стал победителем Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в 2022 году. Уже с 15 апреля по 31 мая жители региона смогут принять участие в очередном общероссийском голосовании за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, преобразятся в 2024 году. «Много значимых и любимых жителями региона общественных мест уже стали красивее и благоустроеннее. Липчане довольны, поскольку все работы проходят общественную экспертизу и их одобрение. То, что им дорого, как память, – мы сохраняем, что требует ремонта – обновляем, заменяем. Также используем современные дизайнерские решения», – сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.