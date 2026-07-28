Ремонт близится к завершению

В эти июльские дни в образовательных учреждениях горячая пора подготовки к новому учебному году. По словам директора Мазейской средней школы Зинаиды Дергуновой, до завершения ремонта в их учебном заведении остаются считанные дни.

Сделано немало. Силами технического персонала частично заменен линолеум на втором этаже здания, покрашены стены в кабинетах, где это было необходимо…

Также к 1 сентября в этой школе планируется частично обновить материальную базу. Пока решается вопрос, что приобрести в первую очередь.

Из приятных новостей: 1 сентября в Мазейскую школу придут шесть первоклассников (это больше, чем было в прошлом году).

Печально, что впервые в истории этой школы не набрался десятый класс, а значит, через два года здесь не будет выпускников-одиннадцатиклассников.