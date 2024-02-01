Дорожники Липецкой области в 2024 году планируют привести в нормативное состояние не менее 600 км автомобильных трасс – как региональных, так и муниципальных. Из них около 350 км отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». «Правительство России перед нами поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта региона, более 400 км межмуниципальных трасс планируется сдать после ремонта, капремонта и реконструкции. В числе самых протяженных и долгожданных объектов – 26-километровая автодорога Боринское – Крутые Хутора – Частая Дубрава – примыкание к автодороге Орел-Тамбов. В этом году там полностью обновят покрытие, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, оборудуют остановочные пункты, заменят знаки и ограждение, обустроят безопасный переход возле школы. Похожий перечень работ будет выполнен еще на 50 объектах дорожного ремонта общей протяжённостью 370 км.

Капитально отремонтировать планируется 26 км региональных дорог. Этот вид ремонта подразумевает не только замену покрытия, но и серьезное укрепление основания дороги, увеличение ее грузоподъемности. Капитальный ремонт будет выполнен на участке дороги Измалково – Чернава (4,2 км), уже начат на автодороге Кубань – Княжая Байгора в Грязинском районе (9,6 км), Липецк – Борисовка в Добровском (7,8 км), близок к завершению на участке автодороги Усмань – Девица (4,8 км).

Реконструкция – еще более сложный вид дорожных работ, при котором прежнее полотно полостью разбирают и строят заново, изменяя техническую категорию дороги и иногда ее геометрические параметры и рельеф. Реконструированы в этом году будут две дороги в Лебедянском районе: Волотово – Калиновка (4,6 км) и Романово – Селище – Перехваль ( 3,4 км). Реконструкция также начнется на двух дорогах в Елецком районе: Голиково – Задонье – Задоньевский (10,3 км) и Рябинки – примыкание к Маяк – Ключ Жизни (4 км), эти два объекта планируется сдать в 2025 году.

В муниципалитетах запланирован ремонт 171 км уличной сети населённых пунктов. Из них 37 км улиц Липецка, Ельца и города Грязи отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В Липецке в перечне объектов ремонта преобладают улицы в спальных и отдаленных районах города. В числе самых протяженных – Папина, Циолковского, Ударников, Стаханова, Воронежское шоссе. В Ельце ремонтировать будут улицы Комсомольскую, 9 декабря и Островского, в городе Грязи – улицы Гагарина, Дмитрова и Лермонтова.

В районах области почти 29 км сельских улиц построят, реконструируют или капитально отремонтируют в рамках трех госпрограмм: «Развитие транспортной сети Липецкой области», «Комплексное развитие сельских территорий» и «Стимул».

В работе будет и большое количество мостов – 19, на 10 из них работы начались в 2023 году. 12 мостов находятся на региональных дорогах, еще пять – в Липецке (это небольшие мосты через реку Липовку и ручей Студенец), один мост – в городе Грязи через реку Дрязгавка и один большой мост (Аргамаченский) реконструируют в Ельце. 13 мостов обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», остальные – по региональной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области». Сдать в 2024 году планируется 16 обновленных переправ.

Самым масштабным дорожным проектом последних лет остаётся строительство заключительного участка Восточного обхода Липецка. К концу 2024 года подрядчик должен сдать в эксплуатацию более 4 км новой дороги – от Грязинской трассы через село Казинка до водохранилища, и новый 364-метровый мост. На другом берегу этот участок состыкуется с ранее построенными 8 км новой дороги до развязки с трассой Орёл – Тамбов. Таким образом вокруг Липецка замкнётся полноценное транспортное кольцо, что улучшит логистику грузовых перевозок и выведет часть транспорта за пределы областного центра.

В целом на дорожную деятельность в этом году планируется направить 15 млрд рублей, в том числе 7,9 млрд – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициировал Президент России.