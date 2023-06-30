Ремонт Дома культуры в селе Ломовое Чаплыгинского района завершен досрочно. Работы по нацпроекту «Культура» велись с Нового года. Завершить их должны были к сентябрю, но успели раньше. Подрядчик привел в порядок фасад, заменил оконные и дверные блоки, отремонтировал сцену и зрительный зал. Кроме того, были обновлены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции. Выполнен монтаж пожарной системы и видеонаблюдения, благоустроена прилегающая территория. Также закуплено современное световое, звуковое и мультимедийное оборудование. Проект реализован с учетом требований по доступной среде.

Стоимость обновления составила 23 млн рублей, в том числе федеральных средств – 13 млн рублей. «Дома культуры в селах после ремонтов и оснащения по всем современным требованиям становятся настоящими центрами притяжения. В таких учреждениях действительно приятно проводить время», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.