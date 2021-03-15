С начала года в Липецке литой асфальтобетонной смесью отремонтировали более 4000 квадратных метров покрытия проезжих частей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечают в муниципальном управлении благоустройства, наиболее проблемными оказались участки улично-дорожной сети на улицах 50 лет НЛМК, Ушинского, Пожарского, Фрунзе, Меркулова, а также мосту в Новой Жизни – на эти объекты с ямочным ремонтом приходилось выезжать несколько раз.

– Здесь появлялись новые выбоины, сейчас наши сотрудники мониторят обстановку, чтобы оперативно устранять вновь образовавшиеся ямы, – отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

Кроме того, в целях предотвращения ДТП, сотрудники муниципального управления благоустройства продолжают проводить аварийный ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси и на других участках улично-дорожной сети. Так, только за сегодня специалисты отремонтировали порядка 200 квадратных метров покрытия на улицах 15 микрорайон, Водопьянова, Терешковой, Гагарина, а также на кольце в районе пересечения улиц Стаханова и Белана.

В планах на эту неделю – ремонт покрытия еще на 18 улицах областного центра. В их числе Амурская, Катукова, Прокатная, Алмазная, Талалихина и Вермишева.

– График мы составляем каждую неделю, в него входят как улицы из обращений жителей, так и выявленные аварийные участки, – подчеркнул Николай Дергунов.

Как известно, ямочный ремонт литым асфальтобетоном – временная мера, которая позволяет устранить аварийные участки на дорогах. В нормативное состояние наиболее повреждённые проезжие части будут приводить методом «больших карт».

– Благодаря губернатору региона Игорю Артамонову из областного бюджета было выделено дополнительно 60 млн. рублей – эти средства, а также еще 28 млн рублей из дорожного фонда, пойдут на ремонт «большими картами», который затронет около 20 улиц – Ушинского, Пожарского, Неделина, Катукова, Вермишева, Зои Космодемьянской и другие, – отметил Николай Дергунов.

Кроме того, еще 12 улиц города отремонтируют «большими картами» в рамках муниципального задания – на это выделено порядка 37 млн рублей. Среди них – Перова, Краеведческая, Энтузиастов, Каменный Лог, Гагарина (Сселки), участок от дома № 200 по ул. Ленина до ул. Сокольской (Сселки), участок от улицы Ленина до МБОУ СШ № 35 (Сселки). Однако приступить к ремонту дорог «картами» специалисты смогут только с наступлением устойчивой теплой погоды.

– Если свойства литой асфальтобетонной смеси позволяют вести работы с ее помощью даже при морозе до -10 градусов, то для «больших карт» и горячей асфальтобетонной смеси необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха была не ниже +5 градусов. К работам по восстановлению дорожного полотна этим методом мы планируем приступить уже в апреле, – пояснил Николай Дергунов.

Также председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства отметил, что к выполнению работ в рамках муниципального задания специалисты приступят сразу, как позволит погода. Для ремонта проезжих частей за счет областных средств предварительно придется провести электронные торги на поиск подрядных организаций, которые выполнят работы.

Стоит отметить, что также в этом году в городе отремонтируют 19 дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Среди них улицы Зегеля, Новокарьерная, Чапаева, Кривенкова, Стаханова, Белана, 2-я Индустриальная, Филипченко, Тельмана, Космонавтов (Сселки), Писарева (Дачный), Подгоренская (Подгорное). На эти цели выделено порядка 370 млн рублей. Как известно, перечень объектов для ремонта в 2021 году составляли с учётом интенсивности транспортного потока, высокой колейности, а также обращений граждан.