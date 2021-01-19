Установившиеся на территории областного центра морозы внесли коррективы в планы работ по текущему ремонту дорог сотрудников муниципального управления благоустройства. Так, специалистам пришлось отложить несколько объектов. Среди них – дорога в микрорайон Дачный, а также улицы Стаханова и Меркулова, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– Надеемся, что уже в четверг в Липецке потеплеет и мы сможем возобновить работы. В первую очередь планируем отремонтировать дорогу в Дачный, по которой в микрорайон заезжают не только автомобилисты, но и общественный транспорт, – сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Также в ближайших планах сотрудников управления ямочный ремонт на улицах Крупской, Ферросплавная, Алмазная, Юношеская, Стаханова, Меркулова, проезде Универсальный и переулке Бестужева.