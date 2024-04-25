Ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начался в восьми районах Липецкой области. В общей сложности в текущем году в регионе планируется ремонт 400 км межмуниципальных дорог, из них 310 км – по нацпроекту. Завершатся работы согласно контрактам к ноябрю.

Первым объектом нацпроекта, где появились асфальтоукладчики, в этом году стал участок автодороги Елец – Талица – Красное. В ближайшие месяцы подрядчик приведет в нормативное состояние почти 20 км этой трассы – от стелы «Елец» до границы Краснинского района. Участок проходит через крупные села Трубицыно и Талица, по этой дороге многочисленные туристы и отдыхающие добираются в археологический парк «Аргамач» и в историко-культурный парк «Русборг». На отрезке от границы города до пересечения с федеральной трассой М4 уже идет укладка верхнего, финишного слоя асфальтобетона.

В Тербунском районе на региональной дороге, связывающей Тербуны и Хлевное, укладывают первый выравнивающий слой нового покрытия на участке длиной 15,6 км – от Вторых Тербунов до райцентра. Помимо замены покрытия, ремонт дорог предполагает еще ряд сопутствующих работ: укрепление обочин щебнем, ремонт водопропускных труб, обустройство остановочных площадок, съездов и примыканий, замену барьерного ограждения, знаков, нанесение разметки.

Обе дороги входят в опорную сеть региона. Она насчитывает 717 км межмуниципальных дорог, на которые приходится основная транспортная нагрузка. Эти направления ремонтируют в приоритетном порядке, поскольку к концу 2027 года в нормативном состоянии должно быть 85% дорог опорной сети. Такую задачу поставило Правительство России.

К последней неделе апреля подрядчики зашли также на дороги: Данков – Тёплое – Воскресенское, Дерновка – Ольховец, Измалково – Слобода, Красное – Мамоново – Пятницкое, Пластинки – Гаршино, Троекурово – Урусово, Буховое – Колыбельское, Обход ЛТЗ и Новая Жизнь – примыкание к Орёл – Тамбов (дамба). Там сейчас устраняют просадки, восстанавливают кромку, ремонтируют трубы, фрезеруют старое покрытие.

«Все этапы работ строго контролируются. Нельзя допустить срывов сдачи объектов нацпроектов по срокам, а также недопустимо, чтобы новые дороги не отвечали всем современным стандартам качества и безопасности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.