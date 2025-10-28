Ремонт дорог по нацпроекту завершается в Липецкой области

Липецкая область активно обновляет дорожную сеть в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники завершили основной этап — укладку асфальтобетонного покрытия. Сейчас общая готовность объектов составляет 95%.

12 дорог уже открыты для движения, еще две полностью готовы и ждут окончательного оформления документов. В Краснинском районе в текущем году отремонтировано 7,5 км дорог: автодорога Суходол – Никольское длиной 4,5 км и 3-километровый участок Елец – Талица – Красное. В Липецком округе по нацпроекту приведены в нормативное состояние автодорога Тюшевка – Варваринка протяженностью 9,3 км и 2-километровый отрезок трассы Липецк – Данков в Копцевых Хуторах. Под Становым сдана 5-километровая дорога к селе Злобино. В Измалковском округе по нацпроекту отремонтированы 5 км дороги на Афанасьево, в Лев-Толстовском районе – 12 км трассы Чаплыгин – Лев Толстой.

Завершается ремонт на участках дорог Елец – Каменское – ст.Хитрово – Воронец, Большая Ивановка – Сапрон, Липецк – Грязи, Липецк – Данков, Елец – Долгоруково – Тербуны, Донское – Верхний Студенец, Синдякино – Подгорное, Доброе – Лебедянь, Черниговка – Ржавец.

На остальных объектах ведутся работы по укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, замене барьерного ограждения и знаков, благоустройству. Срок гарантии на новое покрытие составляет четыре года.

Всего в 2025 году в Липецкой области планируют сдать после ремонта 275 км региональных и около 200 км муниципальных дорог, из них 260 км – по нацпроекту. Уже заключены контракты на следующий год, по которым предстоит привести в порядок еще 190 км региональных трасс и 20 км городских улиц.

«Развитие дорожной инфраструктуры остаётся одним из ключевых приоритетов. Качественные дороги не только обеспечивают безопасность и комфорт жителей, но и способствуют социально-экономическому развитию территорий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.