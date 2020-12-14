Ремонт дорог в Липецке не останавливают даже зимой

Дороги и местные проезды Липецка продолжают ремонтировать с помощью литого асфальтобетона. На этой неделе сотрудники муниципального управления благоустройства планируют привести в порядок девять объектов улично-дорожной сети областного центра, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, на улице 9 мая в районе остановки «Технопарк» специалисты обустроят переезд через трамвайные пути. Здесь с помощью фрезы рабочие сначала срежут слой асфальтобетона, пришедший в негодность, а затем с помощью литой смеси заасфальтируют участок площадью порядка 60 кв. метров.

Кроме того, по заявкам жителей проведут ямочный ремонт на участках улично-дорожной сети улиц Интернациональной в районе домов №№6-10, Звёздной в районе дома №10/4, а также местный проезд между улицами Папина и Яна Берзина.

Также на этой неделе ямочный ремонт асфальтобетонной смесью проведут на участках автомобильных дорог от улицы Фестивальной до Талалихина, от Фрунзе до Коммунальной, от дома №22 по улице Маршала Рыбалко до дома №32а по улице Харьковской, а также местный проезд в районе дома №15в по улице Неделина и Осенний проезд.

Как известно, литой асфальтобетон позволяет выполнять работы при морозе. Пригодной для использования смесь делает высокая температура, которая достигает 250 градусов, а также большие массовые доли битумосодержащих материалов в составе.