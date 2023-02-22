Три дорожных участка в Липецком районе в этом году отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Один из них – 10-километровая дорога Боринское-Маховище-Гудовка, на состояние которой неоднократно жаловались жители этих сёл. В Маховище и Гудовке проживает около 350 человек и регулярно гостят отдыхающие и дачники. Кроме того, там находятся поля одного из крупнейших сельхозпроизводителей региона. Дорога же была построена в 1988 году, с тех пор капитально не ремонтировалась. По национальному проекту теперь там уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок обочины и остановочные площадки, отремонтируют водопропускные трубы, заменят барьерное ограждение.

Похожий перечень работ уготовлен для автодороги Тюшевка-Кузьминские Отвержки длиной почти 14 километров. Ко всему прочему там выполнят еще одно пожелание сельчан: сделают пешеходный переход у школы. Для безопасности детей подрядчик установит перила, мигающий светофор, оборудует автономное освещение и искусственную неровность.

Продолжится ремонт обхода Липецка – в нормативное состояние приведут восемь километров от пересечения с воронежской трассой в сторону ЛТЗ. Эта дорога испытывает большую транспортную нагрузку, поэтому верхний слой покрытия выполнят из более прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

За год управление дорог и транспорта Липецкой области рассмотрело 2,5 тысячи обращений граждан, примерно треть из них касалась состояния проезжей части региональных трасс. План работ дорожников на несколько лет вперед строится с учетом таких обращений, результатов инструментальной диагностики дорог и трафика на них. «Жители области – главные пользователи наших дорог, поэтому их мнение о состоянии проезжей и пешеходной частей, а также пожелания относительно ремонта являются основополагающим при планировании работ», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По области в этом году планируется отремонтировать не менее 280 километров межмуниципальных дорог, из них 230 – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».