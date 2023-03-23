В Ельце в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал ремонт дорог. Рабочие вышли на улицу А. Гайтеровой. Они очистят тротуары дороги от сухих деревьев, установят бордюры. Дальше срежут старый асфальт, установят уличное освещение и уложат новое дорожное покрытие. В рамках проекта запланировано и компенсационное озеленение: все сухие вырубленные деревья будут заменены.

Кроме улицы А. Гайтеровой, в этом году в рамках нацпроекта приведут в порядок улицы частного сектора: Морозовку, Пролетарскую. Также дорожное полотно обновят на площади Победы и на двух участках улицы Ленина – от 9 декабря до Д. Бедного и от К. Маркса до Песковатской.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Липецкой агломерации планируется привести в нормативное состояние 49 км уличной сети: 40 км в Липецке, 5,5 км в Ельце и 3,3 км в Грязях.

«От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.