Ремонт дорог завершился на проблемных улицах Липецка

В Липецке отремонтировали дороги, на которые больше всего жаловались жители. Это улица Адмирала Макарова и переулок Сержанта Кувшинова. Раньше здесь было много выбоин и ям, теперь безопасно и комфортно.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в областном центре отремонтировано 16 участков дорог. Работы завершены почти на два месяца раньше запланированного срока. Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки.

По поручению губернатора региона Игоря Артамонова выделяются дополнительные средства на ремонт покрытия на центральных улицах областного центра.

«Следующие в топе обращений от жителей – Первомайская и Советская. Центральные улицы, загруженные. На них выделяем дополнительные средства. Перед руководством города поставлена задача активнее работать с ресурсниками, чтобы не затягивать ремонт. К примеру, на Первомайской нужно будет сначала заменить трубы», – сообщил губернатор.

Глава региона отметил оперативную и качественную работу администрации города в этом сезоне, особенно на сложных участках дорог.