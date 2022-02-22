Сегодня, 22 февраля, начальник отдела по контролю за ремонтом дорог городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Евгений Подсиорин и руководитель подрядной организации Александр Кофанов, реконструирующей улицу 50 лет НЛМК, провели встречу с жителями Манежа. Главный вопрос – состояние дороги-дублёра со стороны улицы Механизаторов.

— С момента перекрытия улицы 50 лет НЛМК, здесь существенно вырос автомобильный трафик. Плюс с дороги срезали асфальт. Приходится передвигаться по ямам, от проезжей части ничего не осталось, — пожаловались липчане.

Александр Кофанов отметил, что участок от остановки «Воровского» до дома №11 по улице 50 лет НЛМК будет восстановлен, согласно проекту реконструкции. Однако ремонт дороги, которая проходит дальше, в документации не предусмотрен.

— Возле дома №11 должен стоять бордюр, ограничивающий сквозной проезд. Но если вы – жители – хотите его оставить, нужно написать обращение заказчику работ – городскому управлению строительства. Ваше мнение учтут, — подчеркнул генеральный подрядчик.

— Когда будет отремонтирован участок, — поинтересовались липчане.

Евгений Подсиорин пояснил, уже достигнута договорённость между подрядчиком и муниципальным управлением благоустройства о временных мерах. Так, на этой неделе специалисты проведут здесь ямочный ремонт литым асфальтом и максимально разравняют покрытие грейдером. Как только установится тёплая сухая погода, дорогу отсыплют асфальтобетонной крошкой. А во второй половине весны, когда работы по реконструкции улицы 50 лет НЛМК будут продолжены, здесь уложат два слоя асфальта.