Ремонт дороги Казаки-Барановка в Елецком районе завершен

В Елецком районе Липецкой области открылось движение по обновленному 4-километровому участку автомобильной дороги Казаки – Барановка. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дорога, соединяющая села Казаки и Барановка, не ремонтировалась более 30 лет. Работы начались у церкви Георгия Победоносца в Казаках, рядом со съездом к этностанице — местом проведения фестиваля «Казачья застава».

Подрядчик частично снял прежнее покрытие, устранил сильные просадки, укрепив основание дороги, уложил два слоя нового асфальтобетона, привел в порядок съезды, примыкания, остановки и водопропускные трубы, остывал щебнем и уплотнил обочины, нанёс новую разметку и заменил знаки.Новое покрытие успешно прошло лабораторный контроль и было принято приемочной комиссией без замечаний.

Этот объект — часть масштабной программы по обновлению дорожной сети района. Всего в 2025 году в Елецком районе планируют отремонтировать 19 км региональных трасс. На завершающей стадии ремонт 11,5 км дороги Елец-Каменское-ст.Хитрово – Воронец, также начата укладка нового асфальта на участке дороги Елец- Долгоруково-Тербуны.

«Ремонт дорожной инфраструктуры в сельской местности – важная часть комплексного развития территорий. Качественное покрытие и обустройство дорог способствуют улучшению транспортной доступности и безопасности движения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.