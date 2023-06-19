На дороге, соединяющей сёла Доброе и Большой Хомутец, «Липецкдоравтоцентр» приступил к восстановлению покрытия до нормативного состояния. Сейчас ремонтники занимаются разрушенной кромкой дороги: по бокам от проезжей части выбирают грунт, затем засыпают щебнем и уплотняют. Благодаря этой работе дороге вернут нормативную шестиметровую ширину. Далее старое покрытие частично сфрезеруют и уложат два слоя нового асфальтобетона общей толщиной 11 сантиметров, обочины укрепят щебнем, заасфальтируют примыкания. Также предстоит установить новое барьерное ограждение, знаки и нанести разметку. Завершить работы «Липецкдоравтоцентр» должен до конца октября.

Маршрут Доброе – Большой Хомутец важен для более 3,5 тысячи жителей сёл Коренёвщино, Капитанщино, Горицы, Чечёры, Лебяжье. По этой дороге они попадают в райцентр, где находится поликлиника, больница, МФЦ и образовательные учреждения. В программу ремонтов национального проекта «Безопасные качественные дороги» этот участок длиной в шесть километров попал из-за большого количества жалоб на состояние трассы. Серьезный ремонт здесь не проводился несколько десятилетий. Дорога проходит через пойму реки Воронеж, и каждую весну оказывается подтопленной – это тоже сказалось на состоянии покрытия.

Всего в этом году в Добровском районе планируют отремонтировать более 21 километра региональных дорог, а в целом по области – не менее 260 километров, из них 227 – по национальному проекту. «Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны. Но мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и дальше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.