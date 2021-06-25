Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и активности жителей продолжен ремонт дороги Ивово – Бруслановка в Липецком районе. Работы ведутся на участке длиной 17,5 километра. В минувшем году дорожники привели в нормативное состояние шесть километров дороги между сёлами Бруслановка и Новодмитриевка. После этого в Управление дорог и транспорта помимо благодарностей поступило и много обращений – жители сёл Пружинского и Ивовского сельсоветов просили продолжить ремонт. В населённых пунктах по этому направлению живёт более 1200 человек, есть школы и врачебные офисы, но дорогу к социальным объектам не меняли несколько десятилетий.

«В своей работе мы ориентируемся на мнения и предложения жителей. В первую очередь реализуем приоритетные задачи. Дороги, конечно же, в списке первоочередных работ. В этом году мы значительно увеличили финансирование этой отрасли и отремонтируем рекордное для области количество дорог», – сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В 2021 году было решено привести автодорогу в порядок до самого Ивово в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». «Мы очень рады, что нас услышали и, что ремонт нашей дороги продолжился, – говорит жительница села Ивово Любовь Жук. – По этой дороге движение очень оживлённое. Из-за плохого состояния покрытия мы ездили через Патриаршую, а теперь путь до Липецка будет на семь километров короче».

На объекте проведены демонтажные работы, идёт восстановление кромки и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Делают это с помощью нового асфальтоукладчика, который вместе с тремя спецмашинами был закуплен для «Липецкдоравтоцентра» по региональной программе «Развитие транспортной системы Липецкой области». Новая техника может укладывать до 700 тонн асфальтобетона в час.

Специалистам «Липецкдоравтоцентра» предстоит также укрепить обочины, обустроить съезды, примыкания, остановки и ограждения, отремонтировать водопропускные трубы. Покрытие автодороги будет двухслойным. Срок гарантии – четыре года. Стоимость контракта – 199 млн рублей. Завершены работы должны быть в октябре.

Всего в Липецком районе благодаря дорожному нацпроекту в этом году отремонтируют 35 километров региональных трасс, а в целом по области – более 450 километров.