Жители многоэтажек по улице Циолковского и Космонавтов в Липецке по вине подрядных организаций несколько месяцев ждут завершения капитального ремонта. В домах № 5/1 и № 5/2 на улице Циолковского подрядчик частично отремонтировал сети тепло- и электроснабжения, а к замене водоснабжения и водоотведения так и не приступил. Однако и выполненный объем работ региональным Фондом капитального ремонта принят не был из-за несоответствия проектно-сметной документации. Поскольку сроки уже вышли, а обязательства подрядчик так и не исполнил, ФКР инициировал процедуру расторжения договора в одностороннем порядке с направлением в Липецкое УФАС сведений о включении организаций в реестр недобросовестных.

В ходе внеплановой проверки проблемных объектов вице-губернатором Липецкой области Романом Петрухиным и руководителем регионального ФКР Романом Сапрыкиным жителям представили нового подрядчика, который завершит работы. В данный момент проработан вопрос срочного заключения прямого договора с подрядной организацией, которая себя хорошо зарекомендовала при капитальном ремонте соседних домов №№ 7/1, 7/2 по улице Циолковского. «Мы приложим все усилия, чтобы работы по капитальному ремонту инженерных сетей были завершены в кратчайшие сроки», – прокомментировал Роман Сапрыкин.

В доме № 14/2 на улице Космонавтов подрядная организация не только не заменила инженерные сети, но и не завершила ремонт крыши до наступления холодов. Конструкция крыши относится к типу плоских кровель, ремонт которых не рекомендовано проводить в зимний период. Здесь выполнены мероприятия по консервации с целью исключения возможных залитий. Работы по капремонту будут завершены в 2023 году. Подрядной организации направлено уведомление об одностороннем расторжении договора.

Найдено решение и по другим проблемным высоткам в регионе, всего их восемь. В основном, это многоэтажки, в которых подрядчики не выполнили свои обязательства и по инициативе ФКР были внесены в реестр недобросовестных. Теперь в части домов работы завершают дополнительные строительные бригады, привлеченные ФКР, в остальных – капитальный ремонт будет продолжен в 2023 году. «Все проблемные дома мы держим на особом контроле, к недобросовестным подрядчикам будут приняты соответствующие меры. Жители не должны страдать от некачественно выполненных ими работ», – подчеркнул Роман Петрухин.

Уже сейчас ФКР Липецкой области активно готовится к новому строительному сезону. Определены подрядные организации для выполнения капремонта в 40% от общего количества домов по плану 2023 года. Это позволит выйти на объекты весной, чтобы выполнить работы в более ранний срок и не допустить ситуаций, когда капитальный ремонт завершается в осенне-зимнее время. «Ошибки будут не просто исправлены, но и учтены при планировании работ на новые периоды. Уже создан реестр ненадежных подрядных организаций. Далее будем решать, как сделать так, чтобы другие обстоятельства и форс-мажоры не приводили к ситуациям, требующим поиска новых рабочих и перезаключения договоров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.