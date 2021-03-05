В районе домов №№ 30-30а по улице Жуковского в Липецке сотрудники АО «ЛГЭК» меняют участок канализационной сети длиной более 60 метров и диаметром 500 миллиметров. Работы проводятся в целях предотвращения засоров и обеспечения качественного и надёжного водоотведения из ряда домов микрорайона, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснил исполняющий обязанности директора ресурсоснабжающей организации Александр Шачнев, старый коллектор, в силу возраста, ему больше 30 лет, был в неудовлетворительном техническом состоянии – пропускная способность труб значительно сократилась из-за иловых отложений, которые образовались на их стенках в период эксплуатации.

– Мы понимали, что эти факторы могли привести к аварийной ситуации на сетях. Чтобы предотвратить их, приняли решение заменить коллектор. Новый выполнен из полиэтиленовых труб, производители гарантируют, что срок его эксплуатации превысит 50 лет. Главное условие проведения работ – бесперебойное оказание услуг жителям, – сообщил Александр Шачнев.

На данный момент специалисты стыкуют семь двенадцатиметровых труб. Ожидается, что работы на участке удастся завершить к концу следующей недели.

– Сейчас мы уделяем особое внимание сетям. Почти все строились в 60-80-х годах прошлого столетия и давно отработали свой срок эксплуатации. Ещё один вид работ, которые проводим, – замена запорной арматуры. Это позволит при нештатной ситуации в сжатые сроки восстанавливать работу сетей и отключать меньшее количество потребителей, – подчеркнул руководитель АО «ЛГЭК».