Рабочие вышли на первые объекты дорожной инфраструктуры, которые предстоит обновить по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. Подрядчики уже приступили к ремонту на 14 дорогах. Одна из них находится на дамбе Матырского водохранилища.

Перед ремонтом здесь проверили состояние полотна. По данным лаборатории, оно было сильно изношено. Обновить предстоит 4,5 км проезжей части. Верхний слой старого асфальта уже сняли, приступили к укладке нового. Движение здесь не перекрывали, эта развязка – одна из самых оживленных в регионе. Всего по нацпроекту в Липецкой области обновят около 400 км дорог.

«После завершения ремонта проверим качество нового покрытия лабораторно. Гарантия на покрытие составит от 4 до 6 лет», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.