Ремонт региональных автомагистралей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начался в четырех районах Липецкой области. Первым объектом стал участок Восточного обхода Липецка.

Здесь в этом году в нормативное состояние приведут 8 километров от пересечения с воронежской трассой в сторону ЛТЗ. Там уже укладывают новое покрытие. Поскольку эта дорога испытывает большую транспортную нагрузку, верхний слой дорожной одежды выполнят из более прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщили в управлении дорог и транспорта региона.

«На участке важнейшей межмуниципальной трассы Липецк-Грязи от поселка Новая Жизнь до поворота на завод «Йокохама» сейчас фрезеруют старый асфальтобетон. Объект протяженностью 10 километров ждет укладка нового двухслойного покрытия, укрепление обочин асфальтобетонной крошкой, ремонт остановок и восстановление пешеходной дорожки там, где она была», – рассказали в управлении.

Подготовительные работы начались на автодороге Становое-Троекурово-Лебедянь. В этом году будут ремонтировать несколько участков общей протяженностью почти 30 километров в Становлянском и Лебедянском районах. В целом сегодня заключены контракты на ремонт 258 километров региональных дорог. Завершение работ по контрактам запланировано к ноябрю.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов держит под личным контролем ход реализации нацпроекта в региона. «Качественные дороги – это комфорт и безопасность людей, доступность объектов социальной и культурной сфер, поэтому работа подрядчиков должна постоянно контролироваться», – подчеркнул Игорь Артамонов.