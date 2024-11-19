Завершаются работы на дороге Михайловка – прим. к а/д Доброе – Трубетчино – Вязово в Лебедянском районе. Протяжённость участка – всего 1,8 километра. На его состояние давно жаловались жители окрестных населенных пунктов. Рядом расположен зерновой ток и ферма крупного рогатого скота, из-за этого покрытие сильно повредил тяжёлый транспорт. Ремонт выполняют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик в первую очередь устранил сильные просадки покрытия, точечно укрепив основание дороги. Затем рабочие уложили два слоя нового асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, автобусные остановки, примыкания и разворотную площадку. Теперь предстоит отсыпать щебнем обочины, уплотнить их, завершить установку барьерного ограждения, знаков и нанести разметку.

Дорожная лаборатория заказчика уже взяла пробы нового покрытия. Позже здесь проедет еще одна мобильная лаборатория, которая с помощью компьютерного оборудования проверит все геометрические параметры – ширину, ровность, уклоны. Приемка возможна только в случае положительного заключения специалистов. Гарантия на покрытие составит четыре года.

На дороге к селу Мокрое, расположенной в километре от поворота на Михайловку, все работы закончены и проверки проведены, объект протяжённостью 2,6 километра готов к вводу. К приезду приёмочной комиссии готовят также 15,5 километра автодороги Красное – Тёплое.

«В текущем году в области по нацпроекту отремонтируют 340 километров региональных дорог. Задача на ближайшие пять лет – привести в нормативное состояние 85% региональных трасс», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.