Завершается капитальный ремонт школ 54 и 63 в Липецке. Как сообщила мэр города Евгения Уваркина, обе школы будут готовы встретить учеников уже во второй половине ноября.

В зданиях школ поменяли электрическую проводку, обновили кровлю и инженерные сети. Изменили и утеплили фасады. В кабинеты начали завозить современное оборудование. Работы идут по графику, отставаний нет. Планируют закончить в ноябре этого года.

В школе № 63 расшили проход, установили стеклянные двери, провели перепланировку холла. Для удобства учеников все раздевалки перенесли от входа в коридор.

На втором этаже оборудовано многофункциональное пространство для общения и отдыха. Тут будут установлены диваны, пуфики, журнальные столики и другую мебель-транфсофрмер. В актовом зале увеличили сцену. Полностью отремонтированную теплицу, расположенную на крыше здания. Изменения произошли и в крыле, где будут учиться ученики начальной школы. В классах построены небольшие раздевалки.

«Мы очень хотим, чтобы наши дети с радостью приходили на учебу. Чтобы наши учителя использовали в работе самое современное оборудование. Чтобы школы Липецкой области были комфортными и соответствовали всем требованиям нового времени. Работы в этом направлении предстоит проделать еще немало, ремонт школ будет продолжаться», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Такие масштабные преображения школ стали возможны благодаря поддержке губернатора Игоря Артамонова. На них он дополнительно выделил 65 млн рублей. На эти средства благоустроили территорию, закупили современное оборудование и мебель, чтобы ученики чувствовали себя комфортно. Подрядчик работает в отличном темпе», – подчеркнула глава города Евгения Уваркина.

Как сообщила Евгения Уваркина, уже планируются ремонты школ на предстоящие периоды.