Ремонт спустя почти полвека. В школе с. Хворостянка капитально отремонтируют спортзал

На финишную прямую вышли работы по ремонту спортивного зала филиала Дубовской школы в с. Хворостянка.

— Здание нашего образовательного учреждения, — рассказывает заведующая филиалом Раиса Лебедева, — было построено в 1976 году. И почти за 45 лет спортивный зал внутри ни разу капитально не ремонтировался. Теперь вот настал его черед.

Сейчас в этой школе в начальных классах учатся 24 ребенка. Еще 20 посещают группу дошкольного образования, которая располагается в том же здании. Для занятий физкультурой и для школьников, и для детсадовцев спортзал просто необходим. А он с момента постройки здания школы морально устарел: были деревянные окна, плохое освещение, цветовая гамма пола и стен со временем стала не такой яркой.

— На ремонт спортзала, — продолжает разговор директор школы с. Дубовое Юлия Соломонова, — из областного бюджета был выделен 1 миллион 100 тысяч рублей. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы в сроки начала ремонта. К работам приступили только после 9 мая. Пришлось долго ждать стройматериалы, так как все строительные базы были закрыты. Но до приемки школ к новому учебному году, которая начнется 3 августа, ремонт будет завершен.

Объем работ был проведен немалый. Сначала были зачищены стены и потолок. Затем их прогрунтовали и зашпаклевали. Демонтировали старые полы, двери. Полной замене подверглась старая электропроводка. Освещение спортзала стало намного ярче благодаря новым светильникам. Завершена укладка бруса на полы. На момент визита корреспондента «ДВ» рабочие фирмы-подрядчика занимались покраской стен. Строителям останется только установить две двери, изготовить ограждение на систему отопления в спортзале, а также залакировать в несколько слоев полы и нанести на них необходимую разметку.

После завершения всех работ и молодежь, и взрослые, которые посещают школьный спортзал в вечернее время, по достоинству оценят его обновленный вид.

Юлия Александровна Соломонова.

В здании базовой школы села Дубовое, по словам ее директора Юлии Соломоновой, в этом году масштабных работ по подготовке образовательного учреждения к 1 сентября не ожидается.

— Все классы, — говорит Юлия Александровна, — у нас в хорошем состоянии. В ближайшее время будут заменены на новые двери в туалетах для мальчиков и девочек. Кроме того проведем частичный ремонт столовой, покраску лестничных пролетов.

К сведению

В новом учебном году в Дубовской школе вместе с филиалом будут обучаться 148 учеников.