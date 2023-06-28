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Ремонт стен и экологическая реабилитация Комсомольского пруда в Липецке обойдутся в 30 млн рублей

12 минут назад

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Ремонт подпорных стен и экологическая реабилитация Комсомольского пруда в Липецке обойдутся в 30 млн рублей. Работы планируют начать этой осенью. Деньги выделены в рамках дотации из областного бюджета. Решение направить средства на восстановление пруда одобрили депутаты липецкого горсовета. До этого у водоема отремонтировали чашу и укрепил ее стены, сделали гидроизоляцию. Стоимость работ составила 1,76 млн рублей.

«Липецк – это областной центр, и многие гости по его состоянию судят о всем регионе. Но благоустраивая город, мы должны думать не только о том, что о нас подумают другие, но и о том, чтобы это нравилось самим липчанам. Комсомольский пруд – одно из излюбленных мест горожан. Его сохранение в порядке – важная задача», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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