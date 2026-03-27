Ремонт свыше 20 километров региональных трасс в Липецком и Грязинском округах проведут в 2026 году

Обновление одной из самых нагруженных магистралей в Липецком округе будет продолжено в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, «Липецкдоравтоцентру» предстоит выполнить комплексный ремонт 15-километрового участка данковской трассы, начиная от Сухой Лубны. Это одна из важнейших региональных дорог, которая входит в опорную сеть. Она связывает Липецк с Лебедянью, Данковом и посёлком Лев Толстой. В 2025-м в Липецком округе отремонтировали участок этой дороги в Кузьминских Отвержках, а также дорогу, соединяющую Тюшевку и Варваринку.

На объекте ремонта подрядчику предстоит устранить сильные просадки, частично демонтировать старое покрытие и уложить два слоя нового, отремонтировать водопропускные трубы и водосбросы, привести в порядок остановочные площадки, заменить павильоны, дорожные знаки, барьерное ограждение, установить мигающий светофор на переходе возле школы, укрепить обочины щебнем и асфальтобетонной крошкой.

Похожий перечень работ будет проведен в Грязинском округе на автодороге Сошки – примыкание к автодороге Липецк – Усмань. Протяжённость объекта – шесть километров. Всего в области в этом году по нацпроекту дорожники планируют ремонт 190 километров региональных трасс.

«Качественные дороги – один из показателей уровня развития всей территории. В Липецкой области ремонт, строительство и обновление дорожной сети проводится постоянно, качество работ контролируется тщательным образом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.