Ремонт одной из главных дорог Лебедяни завершается. Улицу Горького ремонтируют с весны по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Этот объект имеет большое транспортное значение для города — объединяет две его части. По улице передвигаются грузовики к основным промышленным предприятиям и легковые автомобили — к региональной трассе. Эти 2,25 км ждали капитального ремонта 50 лет и дождались.

По плану работ на дороге замена покрытия, новые бордюры, ливневка. Вдоль проезжей части сделают тротуар, заменят освещение. Под дорогой проложат гильзы для коммуникаций.

Улицу Максима Горького сейчас перекрыта. Проезд оставлен только для машин жителей частного сектора, коммунальной техники и спецслужб. Объезд осуществляется по другой части города, через мост в районе Тяпкиной горы. Работы выполнены на 70%. Осенью тут должны пустить движение.

Всего за пять лет в Липецкой области отремонтировано более 2800 км автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 км, в текущем году планируется отремонтировать еще не менее 600 км.