Улицу Ковалёва в Липецке отремонтируют. Об этом на оперативном совещании у губернатора Игоря Артамонова доложил вице-мэр Николай Дергунов. Работы пройдут в два этапа.

Первый коснется участка, по которому было больше всего обращений от жителей города. Второй этап подразумевает работы на съезде с основной дороги в районе дома №109И. Здесь у проезжей части заменят основание. Улица Ковалёва — один из двух десятков объектов, которые ремонтируются в городе по распоряжению губернатора. В общей сложности на работы выделено 250 млн рублей.

«Список улиц для этих больших работ мы составляли по обращениям жителей. План по дорогам в этом году в Липецке большой. И по географии, и по объёмам. Следим за сроками и качеством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.