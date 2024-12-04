Галина Елисеева с улицы Школьной одной из первых прошлась по пешеходной дорожке отремонтированного моста. Людям, преодолевающим мост, создали все условия для безопасности.

В селе Чамлык-Никольское после капремонта открыли двустороннее движение по мосту через реку Чамлык. Восстановление путепровода велось с начала марта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Вместо традиционной красной ленточки — бетонный блок, раскрашенный красными и белыми вертикальными полосами. Мощный экскаватор по команде цепляет тяжелое препятствие, ограничивавшее заезд на ремонтируемую полосу моста. Убираются временные светофоры, и днем и ночью регулировавшие реверсивное движение автотранспорта. Ремонт закончен, мост открыт!

Основные средства на его капремонт были выделены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком работ на конкурсной основе стало калужское ООО «Акмастрой».

Двустороннее движение по мосту открыто. С этого дня автомобильный поток в сторону Тамбова, Воронежа и обратно стал полноценным.

— Общая протяженность моста вместе с подходами составляет 170 метров, — сообщил начальник строительства Гамлет Манукян, — из них 60 метров приходится на сам мост и 110 метров — подходы к нему. Перед началом ремонта наши специалисты провели тщательное обследование состояния переправы. Время берет свое, оно внесло деформационные изменения некоторых ригелей и несущих балок. Наши монтажники работали не только сверху, но и снизу, под мостом. Для доставки к опорам необходимого оборудования они отсыпали щебнем два временных спуска. Ремонтники трудились строго в соответствии с намеченным графиком. Бетонные и сварные работы по усилению пролетных строений сменяли друг друга, что свидетельствует о масштабности и сложности проведенных мероприятий. В процессе реконструкции нами была проведена глубокая модернизация пролётных строений, что значительно повысило их надежность и долговечность. Кроме того, особое внимание уделили укреплению опорных конструкций, что является важным аспектом для поддержания безопасности моста в долгосрочной перспективе. Также выполнили и другие работы, направленные на улучшение состояния переправы, обеспечение комфортного и безопасного передвижения по ней.

Жительница улицы Школьной Галина Елисеева, увидев из окна своего дома на мосту человека с фотокамерой, поспешила нам навстречу.

— Так и напишите, — вступила она в разговор, — строители работали не покладая рук. Практически от зари до зари. От всех жителей окрестных улиц им за это огромная благодарность. А какие пешеходные дорожки сделали, иду теперь по ним без опаски оказаться под колесами проезжающих автомобилей.

Действительно, для пешеходов на мосту создали отличные условия. Зону передвижения людей отсекли от проезжей части высоким барьерным ограждением, соорудили новые удобные перила. Доволен обновленным мостовым переходом и директор филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» Владимир Татаринцев.

— Когда шел ремонт, — сказал собеседник, — движение транспорта осуществлялось в реверсивном режиме, так как одна из двух полос путепровода была закрыта. Наши машины с живой рыбой теряли перед временным светофором драгоценное время. Бывало, что приходилось постоять в очереди на проезд. А ведь там, за мостом, наши покупатели из Тамбовской и Воронежской областей. Теперь, когда открыли сквозное движение по мосту, у нас камень с души свалился: наша рыба доезжает до адресатов живой и активной.

Николай Соломахин показал, где раньше находился старый деревянный мост через р. Чамлык. Рядом с этим местом теперь красуется обновленный путепровод.

Николай Соломахин живет на улице Заречной. Мужчина поделился с нами воспоминаниями про деревянный бревенчатый мост, который когда-то соединял села Талицкий Чамлык и Чамлык-Никольское.

Бетонную переправу через реку Чамлык построили практически на месте старой в начале девяностых годов прошлого века. Настоящего ремонта моста никогда не проводилось. Раз в несколько лет меняли верхний слой асфальтобетонного покрытия.

— Сейчас смотришь на старый-новый мост, и душа радуется, — резюмирует пенсионер.

Кроме моста в Чамлык-Никольском, в этом году в Добринском районе завершается капремонт 40-метровой переправы через реку Ольшанку в селе Салтычки. Согласно техническому заданию мостовики усилили ее несущие конструкции, полностью заменили асфальт, перила, барьеры и плиты примыкания. Приведены в порядок подходы к мостам. Для безопасности людей вдоль пешеходных дорожек, как и в Чамлык-Никольском, появилось металлическое барьерное ограждение. Мост в Салтычках будет сдан в эксплуатацию не позднее середины декабря нынешнего года.

Губернатор региона Игорь Артамонов не раз подчеркивал, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» является показателем экономического развития территории.

В Липецкой области в рамках его реализации за последние пять лет отремонтировано около 3000 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, реконструирован и заново построен целый ряд важных для области мостов.

«Объемы работ колоссальные. Постараемся и в следующем не снижать темпы», — отметил губернатор.