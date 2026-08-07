Ремонтируют школы, строятся дороги

Девятого августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Но в этот день поздравляют не только тех, кто, собственно, кладёт кирпичи или мешает бетон, а также представителей целого ряда смежных профессий: инженеров, архитекторов, проектировщиков, сметчиков, монтажников, крановщиков, дорожных строителей. С Днём строителя можно поздравлять преподавателей профильных вузов и колледжей, студентов строительных специальностей.

В Добринском округе в последние годы представителями этой созидающей профессии ведётся активное строительство дорог, капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство общественных пространств и многое другое. Всё это направлено на улучшение качества жизни населения сельской глубинки. Об этом мы попросили рассказать заместителя главы администрации Добринского муниципального округа А.В. Ногтева, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства и, в том числе, строительную отрасль:

— Александр Владимирович, какие наиболее важные стройки ведутся в нашем муниципалитете в этом году?

— На мой взгляд, наиболее крупными и самыми главными строительными объектами являются гимназия имени И.М. Макаренкова села Ольговка и школа имени первого Героя России С.С. Осканова станции Хворостянка, где к завершению идёт капитальный ремонт этих общеобразовательных учреждений.

Громадный объём работ проделан строителями в гимназии, которая не видела капитального ремонта с момента её постройки в 1979 году. После его окончания здесь преобразятся все внутренние помещения, инженерно-технические коммуникации и внешний вид здания. По сути, после проведения всех демонтажных работ строители приступили к ремонту этого общеобразовательного учреждения почти с нуля, с голых стен. И за год с момента старта капитального ремонта уже видны заметные изменения.

В школе станции Хворостянка капитально ремонтируется спортзал, коридоры первого и второго этажей, идёт отделка лестничных маршей. Капитально обновится столовая: кухня и пищеблок.

— Как в Добринском округе обстоят дела со строительством жилья?

— За последние пять лет в нашем муниципалитете было возведено свыше 35 тысяч квадратных метров жилья. Его строительство ведётся сразу по трём программам. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» за последнюю пятилетку мы уже построили 39 домов для работников агропромышленного комплекса.

Продолжается расширение микрорайона «Речной» в деревне Благодать Богородицкого территориального отдела. В этом году здесь возводятся ещё 13 домов разной квадратуры для механизаторов, агрономов, инженеров и тех, кто занят в сфере сельского хозяйства. Уже к Новому году счастливые обладатели ключей справят новоселье в новом жилье.

По муниципальной программе «Переселение из аварийного и ветхого жилья» за тот же период возвели 10 домов за счёт бюджета Добринского округа.

Ещё 9 домов мы построили по социальной программе для работников сферы образования и здравоохранения.

— Какие изменения в дорожной отрасли происходят в текущем году?

— Наиболее масштабные работы по капитальному ремонту дорожного полотна ведутся на участках дороги регионального значения станция Хворостянка-Нижняя Матрёнка-Ольховка- граница Усманского округа.

Из областного дорожного фонда для Добринского округа на строительство, ремонт и содержание дорог было выделено 60 миллионов рублей.

В свою очередь, мы приводим в нормативное состояние дороги местного значения. На условиях софинансирования областного и местного бюджетов началось асфальтирование части улиц 60 лет СССР, Зелёной, Новой, Дальней, Рабочей в микрорайоне «Прогресс» посёлка Добринка. Дорожными картами в административном центре сделаем в этом году следующие участки дорог: поворот с улицы Воронского на улицу 40 лет Победы, поворот с улицы Воронского на ЦРБ, участок дороги на улице Линейной, участок дороги, ведущей к улице Заозёрной, участок автодороги с улицы Ленинской на выезд в сторону п. Петровский, участок автодороги улица Мира-улица Октябрьская, автодорогу в п. Кооператор. Будут заасфальтированы ряд дорог местного значения в населённых пунктах других территориальных отделов Добринского округа.

— Как преображаются общественные пространства в населённых пунктах муниципалитета?

— В первый день лета в торжественной обстановке была открыта вторая очередь парка отдыха в селе Пушкино с детским игровым комплексом. Благодаря федеральной программе «Благоустройство сельских территорий» через региональное министерство сельского хозяйства было выполнено ограждение парка, установлены малые архитектурные формы. И вот теперь здесь появился детский игровой комплекс. Деньги были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. Большую помощь оказало ООО «Добрыня».

В селе Дурово благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» завершается второй этап благоустройства парка памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова. В спортивной зоне появятся баскетбольная площадка, места для болельщиков и новые уличные тренажёры.

Последние штрихи осталось доделать строителям, ведущим благоустройство сквера на улице Октябрьской, у здания ДЮЦ «Ритм» в Добринке. Здесь работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Какие ещё стройки сейчас проходят на территории Добринского округа?

— В Средней Матрёнке совсем недавно появились новые контейнерные площадки с асфальтобетонным покрытием и ограждением, новые контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов. В селе Пушкино приступили к реконструкции очистных сооружений. В планах на этот год сделать ливневую канализацию на улицах Комсомольской и Кирова в Добринке. Уже готовится необходимая проектно-сметная документация.

— Чтобы вы хотели пожелать в канун профессионального праздника строителям и всем причастным к этой сфере?

— Строительство – эта сфера деятельности, которая требует от человека точности, смелости и огромной ответственности — именно тех качеств, которые вы ежедневно проявляете в своём деле. Желаю всем вам безопасных условий труда, соблюдения всех сроков и признательных заказчиков.

Вопросы задавал Роман ПАНОВ.