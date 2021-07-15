ЛГЭК готовится к очередному отопительному сезону. Ремонтная кампания должна повысить надежность существующего оборудования и снизить риск возникновения аварийных ситуаций зимой. Тепловое хозяйство АО «ЛГЭК» – это 74 км сетей теплоснабжения, 29 котельных, 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 1 насосная станция.

Продолжается реконструкция котельной «Школа №27», которая обслуживает детский сад и школу. Будет полностью заменено все основное и вспомогательное оборудование. Старые котлы и насосы уже демонтированы, срезаны трубопроводы, ведутся подготовительные работы для монтажа нового оборудования. В других котельных проводится техническая диагностика и проверка оборудования. Обследуются котлы, насосы, запорно-регулирующая арматура, контролеры и приборы управления системой безопасности. В это же время на улице Юношеская ведется прокладка около 50 метров новых стальных труб. Старый трубопровод за долгие годы эксплуатации пришел в неудовлетворительное состояние. Они выработали свой срок и уже не могут функционировать безопасно и экономично.

После отопительного сезона начались гидравлические испытания. Летние отключения горячего водоснабжения – вынужденная мера, которая позволяет зимой избежать аварий в работе централизованного теплоснабжения. За это время все теплосети проверяют на прочность. Выявлено 98 порывов, устранено 75. Завершены гидравлические испытания 25 котельных. Продолжается промывка систем отопления многоквартирных домов. ЛГЭК подает тепло в 286 домов, в половине МКД промывка уже выполнена.

«Подготовка к новому отопительному сезону идет очень активно. Это непростая работа, которую необходимо выполнить своевременно. На сегодняшний день она ведется строго по графику, без задержек и сбоев», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АО «ЛГЭК» Александр Шачнев.