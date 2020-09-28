Ремонтные программы энергетиков Липецкой области перед зимой близятся к завершению

Подготовка к осенне-зимнему периоду пиковых нагрузок в филиале «Россети Центр Липецкэнерго» близится к завершению.

Отремонтированы 142 коммутационных аппарата 6-110 кВ и 24 силовых трансформаторов 35-110 кВ (100% к плану года), 56 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 312 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (98% к общему объему годовой программы). Для повышения надежности функционирования воздушных ЛЭП расчищено от древесной и кустарниковой растительности более 500 га просек воздушных (81% к годовому плану). На выполнение мероприятий ремонтной программы Липецкэнерго направило более 165 млн рублей.

Аварийный резерв компании в настоящее время укомплектован на 100%. Парк резервных источников электроснабжения включает в себя 46 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок, суммарной мощностью 3 МВт, а также 200 единиц высокопроходимой и специальной техники. Вся техника уже прошла техобслуживание и готова к работе.

В 2020 году с целью отработки навыков и действий персонала по ликвидации технологических нарушений в распределительных электрических сетях с оперативным персоналом Липецкэнерго запланировано проведение 109 противоаварийных тренировок, в том числе совместные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.