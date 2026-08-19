Ремонтные работы по нацпроекту продолжаются на дорогах Усманского округа

В Усманском округе начали укладывать новый асфальт на трассе Грачевка – Березняговка – граница округа. Дорогу построили ещё в 1979 году, и с тех пор капитально её не ремонтировали. Сейчас обновляют почти 12 км пути.

Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Рабочие заменят асфальт, а кроме того, укрепят обочины, отремонтируют трубы под дорогой, обновят остановки, поставят новые знаки и заменят ограждения. Ещё одна дорога в округе уже почти готова — Бреславка – Сторожевские Хутора. Там асфальт уже положили, осталось укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку.

«Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы приведём в порядок 230 километров трасс региона, сделав поезки по области комфортными и безопасными для автомобилистов и транспорта», ― отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.