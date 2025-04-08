Рентген можно сделать в палате

На вооружении добринских медиков появилась еще одна новинка — палатный рентгенографический аппарат «ОКО».

Это современное диагностическое устройство для проведения широкого круга рентгенографических исследований.

— Огромный «плюс» данной системы заключается в том, что она позволяет получать высококачественные цифровые изображения вне рентгеновских кабинетов, — с удовлетворением отмечает врач-рентгенолог Г.Ю. Черномырдин. — Аппарат дает возможность обследовать любые анатомические области лежачих (что очень важно!) пациентов: брюшную полость, бронхолегочную систему, кости, суставы, включая позвоночник.

Производители постарались сделать «ОКО» маневренным, обеспечив его небольшими массогабаритными показателями и поворотными колесами, снабдили аппарат питающим устройством высокой мощности, что позволило минимизировать время обследования пациента и тем самым снизить дозовую нагрузку и на него самого, и на обслуживающий персонал.

На системе установлен поворотный кронштейн, с помощью которого врач проводит съемку органов в различных проекциях.

Палатный рентгенографический аппарат уже хорошо зарекомендовал себя в Добринской ЦРБ. Его широко используют в отделениях интенсивной терапии, реанимации, травматологии, а также в приемном покое и, конечно же, в больничных палатах. Это настоящая палочка-выручалочка для нетранспортабельных пациентов.