Первого ноября весь крупнорогатый скот крестьянского хозяйства «Чара», включая дойное стадо, перегнали на «зимние квартиры». До этого буренки днем гуляли на улице по пригону, ночью их ожидали навесы, закрытые от ветра, с глубокой соломенной подстилкой.

Бурёнки в хозяйстве и напоены, и накормлены. Впереди на ферме — период массового растёла.

Вечерняя дойка начинается в шесть часов вечера. За полчаса до работы на территорию молочного комплекса подъезжает автомобиль УАЗ. Водитель Анатолий Бредихин доставил на очередную смену доярок и телятниц. Для кого-то каждый вечер начинается с просмотра телевизионных программ в уютном кресле, а эти люди спокойно и по-деловому изо дня в день на совесть делают свою крестьянскую работу. Небольшая комната отдыха в одном из коровников является для них своеобразной кают-компанией, а заодно и сельским клубом. Где, как ни в кругу коллег, можно обсудить последние сельские новости, от души пообщаться? Задорный смех, шутки. И ароматные жареные семечки, куда же без них. Настроение у всех хорошее.

Доярки КХ «Чара» Анастасия и Рада Аслановы, Наталья Белякина, Ольга Бескаравайных, Анжела Афанасьева.

Главный зоотехник, а по совместительству и ветеринарный врач, Петр Зимин днем получил указания от руководителя хозяйства Владимира Малыхина. И сейчас доводит их до подчиненных. Небольшая производственная «летучка» проходит оживленно, после чего доярки отправляются по своим рабочим местам. Наталья Скуднева, Алена, Анастасия и Рада Аслановы, Наталья Белякина, Ольга Бескаравайных и Анжела Афанасьева – вот имена и фамилии тех, кто ежедневно, невзирая на погоду, приходит на ферму и на совесть выполняет свою работу. На их попечении – двести пятьдесят буренок. Каждую корову нужно не только подоить, но и хорошо накормить. Самая молодая среди доярок — бывшая девятиклассница Алена Асланова. Окончив нынешним летом обучение в общеобразовательной школе, пришла работать на ферму. Девушка быстро освоилась на новом месте и сейчас ни в чем не уступает своим более опытным коллегам.

Вот так наполняются «молочные реки» КХ «Чара». Заведующая молочно-товарной фермой Любовь Зимина (справа) и доярка Анжела Афанасьева.

Для раздачи кормов в сельхозпредприятии используют прицепной миксер-раздатчик. В меню животных силос, подсолнечный жмых, дробленая кукуруза, премиксы, соль и мел. Все ингредиенты тщательно измельчены и перемешаны, поэтому коровы с удовольствием все поедают. В качестве десерта каждая буренка дополнительно получает по пять кило душистого сена. Сейчас, когда на ферме ожидают массового отела, на переработку ежедневно отправляются не менее двух тонн молока, в летние же месяцы этот показатель будет на порядок выше.

Под крышей коровников идеальная чистота. Технологические проходы посыпаны известью, чуть слышно работает система навозоудаления. Скотники Иван Афанасьев, Петр и Марк Аслановы, Александр Матыцин отвечают за поддержание чистоты и порядка в животноводческих помещениях. Не забывают в «Чаре» про резервы. Сто шестьдесят разновозрастных телят требуют особого внимания. Уходчики за молодняком Михаил Литвинов, Галина Морозова и Сергей Афанасьев добиваются не только отличных привесов в своих группах, но и наивысшей сохранности животных. В скором времени поголовье молодняка существенно возрастет. На сегодня в «Чаре» имеется немало нетелей, что позволит в следующем году обновить дойное стадо.

Специалисты сельхозпредприятия: ветеринарный врач Сергей Комаров, учетчица Наталья Михалева, заведующая молочно-товарной фермой и техник-осеменатор Любовь Зимина вносят посильную лепту в общее дело, которая находит свое отражение в тоннах натурального, вкусного и полезного продукта.

С руководителем КХ «Чара» удалось поговорить через несколько дней после нашего визита.

— Большинство людей, занятых у нас в отрасли животноводства, имеет за плечами немалый трудовой стаж, — отметил Владимир Малыхин, — благодаря их ответственности, знаниям, крестьянской выучке и трудолюбию хозяйство из года в год добивается высоких показателей и по молоку, и по мясу. Чтобы показывать хорошие результаты, необходима слаженная работа всего трудового коллектива, помноженная на опыт и любовь к порученному делу.