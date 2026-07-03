РЕШЕНИЕ 02. 07. 2026г. п.Добринка №285-рс О внесении изменений в бюджет Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

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