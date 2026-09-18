РЕШЕНИЕ 17.09.2026г. п.Добринка № 310-рс О внесении изменений в бюджет Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

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