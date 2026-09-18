РЕШЕНИЕ 17.09.2026г. п.Добринка № 312-рс О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими Совета депутатов Добринского муниципального округа о намерении выполнять иную оплачиваемую работу либо о выполнении иной оплачиваемой работы

Скачать документ:

реш.№312-рсСкачать
Наверх