РЕШЕНИЕ 17.09.2026г. п.Добринка № 313-рс О Порядке сообщения муниципальным служащим Совета депутатов Добринского муниципального округа о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

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