РЕШЕНИЕ 17.09.2026г. п.Добринка № 314-рс О Порядке обеспечения присутствия граждан (физических лиц) на открытых заседаниях депутатов Совета депутатов Добринского муниципального округа Липецкой области

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