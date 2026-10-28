РЕШЕНИЕ 28.10.2026 г. п. Добринка №324-рс О назначении публичных слушаний по вопросу: «О внесении изменений в Устав Добринского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации»

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