Липецкая область стала одним из регионов, где разрабатываются пилотные проекты по решению демографических проблем. Варианты проектов презентовали губернатору региона Игорю Артамонову. В малом зале правительства области он провел встречу с членами клуба Лидеров России «Эльбрус» и руководством управления социальной политики Липецкой области.

«Вопросы демографии всегда комплексные. Они затрагивают сразу несколько сфер — здравоохранение, образование, рынок жилья. Есть вопросы, которые прививаются прежде всего внутри семьи — это воспитание, нравственность, жизненные ценности. Решать демографические проблемы непросто, здесь нельзя применять шаблонные подходы. Мы изучим предложения специалистов на эту тему и выберем для нашего региона самое лучшее», — сказал Игорь Артамонов.

При подготовке идей члены клуба Лидеров России «Эльбрус» вместе с управлением социальной политики проводили очные встречи и обсуждения. Выезжали в районы области на так называемые глубинные интервью с жителями региона. Все это — в попытках понять, почему повышается средний возраст вступления в брак и как можно это изменить.В результате губернатору предложили несколько решений. В том числе, факультативные занятия со школьниками, во время которых в форме игр, квестов и дискуссий подросткам должны всесторонне показать особенности семейной жизни и подготовить к ней. Еще одна мера — уделение внимания мужскому и женскому здоровью и регулярное проведение скринингов. А агрегатор сервисов «Семейный советник» может стать единым окном, где можно найти ответы на все свои вопросы, вызывающие тревогу и сомнения в принятии решения о семье и детях.