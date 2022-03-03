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Решение по иску Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры о возложении на Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка обязанности ликвидировать свалку вступило в законную силу

2 часа назад
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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным управлением экологии и природных ресурсов провела проверку по факту несанкционированного складирования отходов на территории города в районе ул. Флерова и Волгоградской.

При обследовании территории были выявлены навалы отходов на площади более 650 кв.м, в т.ч. лом бетонных изделий, древесных отходов от сноса и разборки зданий, отработанные покрышки, полиэтиленовая тара и др.

По результатам проверки Липецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском о возложении на Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г.Липецка обязанности организовать деятельность по ликвидации свалки.

Решением Советского районного суда г. Липецка от 27.10.2021 года исковые требования прокурора были удовлетворены.

Ответчик не согласился с судебным решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

Однако Липецкий областной суд согласился с позицией прокуратуры по данному вопросу, отклонив доводы ответчика.

Судебное решение вступило в законную силу.

Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.

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