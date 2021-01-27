Решение вопросов жильцов новостройки на улице Ударников в Липецке найдено при участии регионального управления строительства и архитектуры. Ранее в социальных сетях появилась информация, что дом был сдан в эксплуатацию с недочётами. Сообщалось, что в некоторых квартирах некачественно выполнена строительная отделка, а в одной – на стене копоть от пожара.

Как пояснил представитель компании-застройщика, следы копоти на стенах – следствие неисправности электрообрудования строителей. В ближайшее время этот недостаток будет устранён, как и ряд других недочётов в квартирах жильцов.

«Мы работаем с жильцами, принимаем от них заявления с замечаниями и претензиями к нашей работе. У нас есть график устранения недостатков. Всё обязательно будет исправлено», – пояснил начальник участка Даниил Бобылкин.

На вопросы липчан оперативно отреагировало региональное управление архитектуры и строительства. Была проведена встреча с собственниками квартир. Жильцам разъяснили особенности ввода в эксплуатацию многоквартирных домов и заверили, что все замечания будут рассмотрены и по каждому будет найдено решение.

«Акт ввода в эксплуатацию и передача квартир – это два разных процесса, которые следуют друг за другом. Сначала вводится полностью весь дом в эксплуатацию, затем каждая квартира передаётся индивидуально. Дольщики неоднократно просили нас как можно раньше сдать дом, чтобы начать делать ремонт в квартирах. Застройщик пошёл на встречу и ускорил процесс. К сожалению, проверка выявила ряд недочётов. Мы составим акт, в котором будут указаны все выявленные недостатки. Их устранение будет под постоянным контролем», – прокомментировала начальник управления архитектуры и строительства Липецкой области Наида Исматулаева.

Данная ситуация находиться на контроле надзорных органов региона. Как пояснил руководитель инспекции государственного строительного надзора Липецкой области Владимир Чивилёв, причин не сдавать дом не было, в целом многоэтажка соответствует необходимым нормам

«Здесь есть водоснабжение, электроснабжение, лифты в рабочем состоянии. Претензии у жильцов к отделке квартир. Это не какая-то исключительная ситуация. Когда происходит передача квартиры жильцам, они сами выявляют не устраивающие их недостатки и вместе с застройщиком решают эти вопросы. В рамках договорных обязательств застройщик, как правило, всё своевременно устраняет. Мы возьмём эту ситуацию на контроль», – сказал Владимир Чивилёв.