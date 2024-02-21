Эффективное взаимодействие между бизнесом и органами государственной власти в Липецкой области обеспечивают различные механизмы обратной связи. С помощью электронных сервисов инвесторы могут направить вопросы, внести предложения и получить консультацию на любую тему.

Один из основных способов – форма «Обратиться к губернатору». Ни один вопрос не остается не отвеченным. В случае сложных задач подключаются специалисты профильных управлений правительства Липецкой области. Кроме того, на официальных сайтах муниципальных образований региона работают интернет-приемные для получения оперативной обратной связи с главой муниципалитета.

Представители бизнеса могут обратиться к инвестиционному уполномоченному – бизнес-куратору – в своем муниципалитете. Бизнес-кураторами выступают заместители глав, которые заведуют вопросами предпринимательства. В 2023 году в адрес бизнес-кураторов Липецкой области поступило более 700 обращений от представителей малого бизнеса.

Регулярно под председательством губернатора Липецкой области проводится Инвестиционный комитет, на котором решаются самые важные для инвесторов вопросы. Обратиться со своей проблемой или вопросом можно с помощью интерактивной кнопки на странице Инвестиционного портала. Каждый предприниматель, рассматривающий Липецкую область для ведения бизнеса, может подать заявку на сопровождение проекта через интерактивный сервис «Стать инвестором» на его главной странице. За минувший год количество обращений по сравнению с 2022 годом увеличилось вдвое. Практически все инвесторы подтверждают удобство и оперативность решения возникающих вопросов. В 2023 году в Агентство инвестиционного развития Липецкой области поступило 247 обращений. Из них 123 зарегистрированы через формы обратной связи на Инвестиционном портале Липецкой области.

«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона – залог экономического развития, появления новых предприятий, создания рабочих мест, увеличения налоговых отчислений. Кроме того, это имеет важный социальных эффект, поскольку многие предприниматели Липецкой области заинтересованы в создании комфортных условий не только для работы, но и для жизни своих сотрудников. Они участвуют в программах благоустройства населенных пунктов и многих других социальных проектах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.